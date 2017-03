dpa

Eisbären: Ruhetag soll die Wende einleiten

Ein freier Tag soll den Eisbären neuen Schwung für das vierte Halbfinalspiel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen den EHC München am Freitag in der Arena am Ostbahnhof geben. Bei der jüngsten 1:5-Auswärtsniederlage am Dienstag waren die Berliner erstmals in den diesjährigen Playoffs chancenlos. Den Spielern waren die Strapazen der vergangenen Wochen deutlich anzumerken. «Das war unser schlechtestes Spiel in den Playoffs. München war uns total überlegen», sagte Angreifer Darin Olver.

Angesichts der ernüchternden Vorstellung verordnete die sportliche Leistung dem Team am Donnerstag Erholung. «Wir haben den freien Tag wirklich nötig», sagte Olver, «man hat zuletzt gesehen, welche Mannschaft deutlich mehr Spiele gemacht hat.»

Die Eisbären hoffen darauf, ihr kleines Tief überwunden zu haben, wenn sie am Freitag wieder auf den Deutschen Meister treffen. Nachdem sie zuletzt zwei Mal verloren hatten, liegen die Berliner in der Best-of-seven-Serie 1:2 hinten. Eine weitere Niederlage könnte schon vorentscheidenden Charakter haben.

Doch daran möchte bei den Eisbären keiner denken: «Wir sollten das Spiel einfach vergessen und den Reset-Knopf drücken», sagte Verteidiger Micki DuPont, «wir haben in den ersten beiden Spielen der Serie gezeigt, dass wir wissen, wie man gegen die Münchener spielen muss.»

Sollte die Mannschaft wieder zu alter Form und Frische zurückfinden, wäre auch der Einzug ins Finale keine Utopie. «Natürlich ist das möglich, wir haben schließlich auch Mannheim ausgeschaltet», sagte Olver.

