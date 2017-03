dpa

Sechs Verdächtige gefasst: Diebesgut beschlagnahmt

Berlin (dpa/bb) - Bei Ermittlungen gegen eine Gruppe mutmaßlicher Drogenhändler sind Polizei und Staatsanwaltschaft auf sehr große Mengen an Diebesgut gestoßen. Aus einem Lager in der Kurfürstenstraße haben sie am Donnerstag mehrere Lkw-Ladungen mutmaßlich geklauter Ware abtransportieren lassen, wie die Behörden mitteilten. Beschlagnahmt wurden demnach Schuhe, Kleidung, Elektrogeräte, Zigaretten und diverse Kunstgegenstände. Zuerst hatte die «Berliner Morgenpost» berichtet. Demnach hoben die Beamten das Lager im Stadtteil Schöneberg am Mittwochabend aus.

Bereits am Dienstag seien in dem Zusammenhang fünf Männer und eine Frau vorläufig festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Ihnen wird vorgeworfen, aus Lokalen in Spandau heraus mit Drogen gehandelt zu haben. Gegen die 25 bis 52 Jahre alten Verdächtigen war monatelang ermittelt worden. Bei Wohnungsdurchsuchungen fanden Polizisten dann 16 Gramm Kokain, mehr als 2,5 Kilo Marihuana, Amphetamine, mehrere tausend Euro Bargeld sowie sieben scharfe Schusswaffen und 160 Schuss Munition.

Ziel der Ermittler ist es jetzt, herauszufinden, aus welchen Straftaten die Gegenstände aus dem Lager stammen könnten.

