Mädchen von Straßenbahn mitgeschleift: Keine Verletzungen

Großes Glück hatte eine Sechsjährige, die in Berlin-Prenzlauer Berg von einer Straßenbahn erfasst wurde. Das Kind hatte am Mittwochabend die Tram übersehen und wurde mehrere Meter mitgeschleift, wie die Polizei mitteilte. Rettungskräfte konnten keine äußeren Verletzungen an dem Kind feststellen. Zur Sicherheit kam das Mädchen trotzdem zur Beobachtung in eine Klinik. Der Fahrer musste seinen Dienst abbrechen.

Letzte Änderung: Donnerstag, 30. März 2017 07:30 Uhr

Quelle: dpa

