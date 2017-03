Schaf-Schutz: Nächtliche Lagerfeuer-Aktion gegen den Wolf

Wachen mit Lagerfeuern sollen Weidetiere in Brandenburg in der Nacht von Freitag auf Samstag vor Wölfen beschützen. Jäger, Bauern und interessierte Anwohner wollen damit ein Zeichen setzen.

Potsdam (dpa/bb) - Feuer als Wolfs-Abschreckung: An zehn Orten in Brandenburg versammeln sich am Freitagabend (31. März) Landwirte, Schäfer, Jäger, Verbandsvertreter und Anwohner zu einer Aktion zum Schutz von Schafen und anderen Weidetieren. Beim Einbruch der Dunkelheit werden Feuer entzündet, für die Teilnehmer stehen Bänke oder Strohballen bereit. Vertreter der Verbände beantworten Fragen. Brandenburgs Umweltminister Jörg Vogelsänger (SPD) nimmt laut Ministerium an der Wache in Dolgelin (Märkisch-Oderland) teil. Er wolle das Gespräch mit Weidetierhaltern und besorgten Bürgern suchen, hieß es.