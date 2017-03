dpa

Hart erkämpfter Füchse-Sieg: Petkovic «richtig froh»

Die Füchse Berlin sind geschlaucht aber glücklich nach achteinhalb Stunden Busfahrt am frühen Mittwochmorgen in die Hauptstadt zurückgekehrt. Zuvor hatten sie in einem hart umkämpften Handballmatch bei Balingen-Weilstetten zwei wichtige Punkte im Kampf um die Europapokal-Startplätze ergattert. «Meine Mannschaft hat sich zum ersten Mal richtig gefreut über einen Sieg. Daran sieht man, wie schwer es heute war. Ich bin richtig, richtig froh», sagte Füchse-Trainer Velimir Petkovic nach dem 35:30-Sieg beim Bundesliga-Club von der Schwäbischen Alb. Mit 39:11-Punkten bleiben die Füchse dicht hinter dem Führungs-Trio der Bundesliga.

Nach dem Kraft-Akt von Balingen liegen vor den Berlinern nun etwas entspanntere Tage. Am Samstag (20.45 Uhr) müssen die Füchse zwar nach Frankreich zu St. Raphael reisen. Das letzte Gruppenspiel im EHF-Pokal hat jedoch keine höhere Bedeutung mehr, da die Füchse bereits für das Viertelfinale qualifiziert sind. Und das nächste Ligamatch gegen Tabellenführer Flensburg-Handewitt steigt erst am Ostersonntag.

In der kleinen Sparkassen-Arena von Balingen mussten die Füchse der erwartet hitzigen Stimmung standhalten. «Das ist jedes Mal ein Hexenkessel», erklärte Nationalspieler Fabian Wiede, der «die geile Atmosphäre» aber genauso mag wie sein Coach Petkovic. «Das hat mir in den letzten zwei, drei Jahren gefehlt», sagte der 60-Jährige, der vor seinem Einstieg bei den Füchsen im Dezember zuletzt 2013 als Erstliga-Trainer tätig war.

