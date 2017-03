Schwelbrand: Keine akute Belastung für Spree-Neiße

Dichte Rauchwolken steigen seit Wochen an der deutsch-polnischen Grenze auf. Anwohnern aus Spree-Neiße stinkt es: Sie befürchten durch brennendes Plastik Gesundheitsgefahren. Die Kreisverwaltung sieht aber keine Gesundheitsgefahren.

Forst (dpa/bb) - Keine akute Gefährdung: Der seit sechs Wochen kokelnde Schwelbrand auf einer polnischen Deponie nahe der deutschen Grenze hat für Anwohner in Spree-Neiße keine schädliche Zusatzbelastungen mit sich gebracht. Das ist das Resultat einer vom Landkreis in Auftrag gegebenen Luftmessung, die die Verwaltung am Mittwoch veröffentlichte. Die «Lausitzer Rundschau» (Online) und die «Bild»-Zeitung meldeten dies zuerst. Es seien keine für Menschen gefährliche Dioxin-Werte entdeckt worden. Alles liege im normalen Bereich, hieß es.