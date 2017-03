dpa

Weitere Leichenteile in Havel-Oder-Kanal entdeckt

Die Wasserschutzpolizei hat weitere Leichenteile aus dem Havel-Oder-Kanal bei Kreuzbruch (Oberhavel) geborgen. Es wird vermutet, dass es sich um die Überreste eines polnischen Steuermanns handelt, der Anfang März über Bord ging. Eine Bestätigung für diesen Verdacht gebe es allerdings noch nicht, erklärte eine Sprecherin am Mittwoch. Bereits am vergangenen Freitag wurden menschliche Eingeweide an gleicher Stelle entdeckt. Polizeitaucher suchten den Kanal danach großflächig ab, fanden aber nichts weiter. Jetzt wurden nach dem Passieren eines Motorboots sowie eines Schubverbands Wasser und Untergrund aufgewirbelt, so dass weitere menschliche Überreste an die Oberfläche gespült wurden.

