Berliner Halbmarathon: Behinderungen im Nahverkehr

Zum 37. Mal startet am kommenden Sonntag der Berliner Halbmarathon. Auch viele Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs müssen dann wieder laufen, oder jedenfalls auf Busse, U- und Straßenbahnen verzichten, wie die BVG am Mittwoch mitteilte. Zwischen 5.30 und 15 Uhr ist der Verkehr auf vier Straßenbahn- sowie 25 Buslinien eingeschränkt, die Linie 100 wird während des Laufs bis etwa 12.30 Uhr eingestellt. Der U-Bahnhof Schillingstraße wird von etwa 5 bis 15 Uhr geschlossen. Die BVG empfiehlt, sich online kurzfristig über die Einschränkungen zu informieren. Alle Sperrungen stehen auf der Website des Halbmarathons und in der BVG-App.

Letzte Änderung: Mittwoch, 29. März 2017 14:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen