Schwelbrand: Woidke kritisiert polnisches Krisenmanagement

Sechs Wochen sind genug: Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat das Krisenmanagement polnischer Behörden beim Deponiebrand in Brozek kritisiert. Es sei nicht nachvollziehbar, dass Teile der Deponie nach mehreren Wochen noch immer brennen und es ununterbrochen qualmt, sagte Woidke der Wochenzeitung «Die Zeit». Auch die Informationspolitik der Nachbarn lasse zu wünschen übrig. «Die polnische Seite muss umfassend und dauerhaft informieren, damit es nicht zu unnötiger Verunsicherung kommt», hieß es.

Seit Wochen zieht bei entsprechender Windlage beißender Gestank über die Landesgrenze nach Forst. Dieser Zustand sei für alle Nachbarn nicht zumutbar, unterstrich Woidke. «Wir erwarten, dass alles getan wird, um Gefährdung für Mensch und Umwelt grundsätzlich zu vermeiden». Woidke bot Polen nochmals technische Unterstützung an.

Seit vergangener Woche wird in Brozek versucht, den Schwelbrand mit Sand unter Kontrolle zu bringen. Am Mittwochnachmittag wollte der Landkreis Spree-Neiße eigene Messergebnisse zur Luftbelastung in Forst vorstellen.