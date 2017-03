dpa

Berlin verdreifacht Zweitwohnungsteuer zum 1. Januar 2019

Berlin verdreifacht zum 1. Januar 2019 die Zweitwohnungsteuer. Sie beträgt dann 15 Prozent der Jahresnettokaltmiete, wie Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen am Mittwoch mitteilte. Ziel sei eine «Lenkungswirkung», erläuterte der SPD-Politiker. So sollen mehr Menschen ihren Erstwohnsitz in Berlin anmelden, was höhere Steuereinnahmen und Zuweisungen aus dem Länderfinanzausgleich zur Folge hätte. Dies zielt nicht zuletzt auf Studenten ab. Derzeit haben in Berlin 130 000 Menschen einen Zeitwohnsitz angemeldet, allerdings gelten lediglich rund 17 000 davon als steuerpflichtig.

