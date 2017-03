dpa

Ideenwettbewerb zur neuen Rudolf-Wissell-Brücke gestartet

Berlins längste Brücke, die Rudolf-Wissell-Brücke der Stadtautobahn A100 in Charlottenburg, soll komplett neu gebaut werden. Das beste Konzept für diese Herausforderung werde nun in einem europaweiten Wettbewerb ermittelt, teilte die Senatsverwaltung für Umwelt am Mittwoch mit. Es handele sich um eine der größten Straßensanierungsprojekte der Geschichte Berlins. Anfang 2018 soll der Gewinner feststehen, frühestens 2022 sollen die Bauarbeiten beginnen. 180 000 Autos befahren die Brücke täglich - sie ist der am drittstärksten frequentierte Autobahnabschnitt Deutschlands. Benannt ist sie nach dem SPD-Politiker Rudolf Wissell (1869-1962).

