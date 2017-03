Gegen Korruption: Neuer Vertrauensanwalt gesucht

Wenn sich Mitarbeiter von Behörden schmieren lassen, entsteht für das Land oft ein finanzieller Schaden. Und auch das Image leidet, wenn die Sache auffliegt. In Berlin wird jetzt eine Anlaufstelle für Whistleblower geschaffen.

Berlin (dpa/bb) - Beim Verdacht auf Korruption in der öffentlichen Verwaltung sollen sich Bürger in Berlin bald wieder an einen Vertrauensanwalt wenden können. Die seit rund einem Jahr verwaiste Stelle ist seit Mittwoch im Internet ausgeschrieben. Die Justizverwaltung sucht einen Anwalt oder eine Anwältin als Anlaufstelle für Hinweisgeber.