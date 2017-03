dpa

Wasserverlust im Straussee wird erforscht

Wissenschaftler der Technischen Universität (TU) Berlin wollen vom Frühjahr an den schwindenden Wasserstand des Straussees in Strausberg (Märkisch-Oderland) untersuchen. Das Forschungsprojekt ist auf ein Jahr angelegt und soll sowohl die Ursachen für den deutlichen Wasserverlust ergründen, als auch Maßnahmen zur Stabilisierung des Wasserhaushaltes finden, sagte TU-Professor Reinhard Hinkelmann, der die Untersuchen leiten wird. Die Stadtverwaltung Strausberg hat für das Forschungsprojekt Fördermittel in Höhe von rund 200 000 Euro beim Land Brandenburg beantragt.

Der Straussee ist nicht das einzige Gewässer in der Mark, das spürbar an Wasser verliert. Laut Prof. Hinkelmann ist er allerdings aktuell der am stärksten betroffene See im Land. Seit 2014 sank der Pegel des 3,8 Kilometer langen Straussees um jährlich 20 Zentimeter.

Letzte Änderung: Mittwoch, 29. März 2017 06:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen