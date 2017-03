SPD-Kanzlerkandidat Schulz wirbt für Zusammenhalt

Nach der SPD-Wahlschlappe im Saarland wirbt Martin Schulz weiter für eine sozialere Gesellschaft - gibt sich bei einem Besuch in Teltow aber vor Journalisten ungewöhnlich zugeknöpft. Der Zeitplan drücke, heißt es zur Begründung.

Teltow (dpa/bb) - Drei Tage nach der SPD-Wahlschlappe im Saarland hat SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz am Mittwoch mit dem Besuch eines Mehrgenerationenhauses für eine sozialere Gesellschaft geworben. «Kinder sind das wertvollste, was wir haben», sagte Schulz nach der gut einstündigen Visite in Teltow südlich von Berlin.