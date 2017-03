dpa

Kanzlerkandidat Martin Schulz besucht Mehrgenerationenhaus

Drei Tage nach der SPD-Schlappe bei der Landtagswahl im Saarland tourt SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz wieder durchs Land. Heute will er ein Mehrgenerationenhaus in Teltow südlich von Berlin besuchen. Am Abend tagt dann erstmals mit dem neuen SPD-Chef der Koalitionsausschuss von Union und SPD in Berlin, um die noch anstehenden Gesetzgebungsverfahren bis zum Ende der Wahlperiode zu besprechen. Das Mehrgenerationenhaus Philantow in Teltow versteht sich als ein Ort der Begegnung zwischen Jung und Alt. Das Angebot reicht vom Kinderballett über Englischunterricht bis hin zu Yoga. Zuletzt war Schulz im Februar zu öffentlichen Terminen in Brandenburg unterwegs, als er unter anderem eine Schuheinlagenfabrik besichtigte.

