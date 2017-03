Eisbären kassieren in München 1:5-Pleite

München (dpa/bb) – Die Eisbären Berlin haben im dritten Playoff-Halbfinalspiel eine empfindliche 1:5 (0:3, 0:2, 1:0)-Niederlage beim deutschen Meister EHC München kassiert. In der Serie «Best of Seven» liegt der Rekordmeister der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nun mit 1:2 hinten. Dem rasanten Angriffsspiel der Münchner hatten die müde wirkenden Berliner nur phasenweise etwas entgegenzusetzen. Den einzigen Eisbären-Treffer erzielte Laurin Braun erst im Schlussdrittel.

Die Eisbären begannen vor 6142 Zuschauern im ausverkauften Olympia-Eisstadion couragiert und setzten die Gastgeber mit aggressivem Forechecking unter Druck. In Führung gingen allerdings die Münchner: Michael Wolf nutzte gleich das erste Powerplay. Der Deutsche Meister schaffte es nun immer wieder, die Berliner Abwehr mit schnellen Kombinationen zu düpieren. Noch vor der ersten Pause bauten Steven Pinizzotto und Dominik Kahun den Vorsprung aus.

Die Eisbären bemühten sich im zweiten Drittel um eine Wende und hatten Pech, als Daniel Fischbuch nur die Latte traf. Aber auch das nächste Tor erzielten die Gastgeber: Wolf gelang sein zweiter Überzahltreffer. Nun dominierte der EHC fast nach Belieben. Brooks Macek traf sogar in Unterzahl. Im Schlussabschnitt löste Marvin Cüpper Petri Vehanen im Berliner Tor ab und verhinderte weitere Gegentreffer. Am Freitag (19.30 Uhr) können die Eisbären in eigener Halle die Serie ausgleichen.