Elf neue Stiftungen 2016 in Brandenburg

Stiften liegt auch in Brandenburg im Trend. Wie der Bundesverband Deutscher Stiftungen am Dienstag in Berlin mitteilte, wurden im vergangenen Jahr landesweit 11 Stiftungen bürgerlichen Rechts neu errichtet - zwei mehr als im Jahr zuvor. Damit gibt es in Brandenburg laut Bundesverband nunmehr 212 Stiftungen. Allerdings liege das Land mit 9 Stiftungen je 100 000 Einwohner deutlich unter dem Bundesschnitt von 27. Potsdam sei im Osten die stiftungsreichste Stadt. Den bundesweit größten Zuwachs an Stiftungen hatte Nordrhein-Westfalen mit 134 Neugründungen.

Zu den neuen Stiftungen in Brandenburg gehört etwa die «Bürgerstiftung Kulturerbe Himmelpfort» in Fürstenberg/Havel (Oberhavel). Dort war 2010 das klösterliche Brauhaus niedergebrannt, dessen Geschichte bis ins 14. Jahrhundert reicht. Um den Verfall zu stoppen und das mittelalterliche Gebäude wieder in einen ansehnlichen und nutzbaren Zustand zu versetzen, wurde 2016 die Stiftung gegründet.

Bezogen auf die Einwohnerzahl haben bei den Bundesländern die Stadtstaaten Hamburg mit 78 Stiftungen pro 100 000 Einwohner und Bremen (50) sowie die Flächenländer Hessen (32) und Bayern (31) die Nase vorn. Hauptstadt der Stiftungen mit 92 Stiftungen je 100 000 Einwohner ist Würzburg.

