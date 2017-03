SPD-Lindemann hält Kreisreform für teilweise überflüssig

Der neue Landrat des Kreises Oder-Spree, Rolf Lindemann (SPD), hält die von der Landesregierung geplante Kreisreform zumindest aus regionaler Perspektive für überflüssig. Wenn das Land die finanzielle Schieflage Frankfurts (Oder) ausgleichen würde, wäre eine Eingliederung in den Landkreis nicht mehr erforderlich, unterstrich der SPD-Kommunalpolitiker am Dienstag. Lindemann sieht strukturelle, aber keine haugemachten Probleme bei der Aufgabenfinanzierung in der Oderstadt. Diese könnten nicht durch eine Fusion mit Oder-Spree gelöst werden. Das Land sei in der Pflicht.

Lindemann lehnt die geplante Kreisreform aber nicht generell ab. Für andere Landesteile möge diese vielleicht funktionieren. Für Oder-Spree und Frankfurt passe sie aber nicht. In der Frage der künftigen Kreisstadt sprach sich der Landrat klar für Beeskow aus, falls es zur Fusion mit Frankfurt kommen sollte.

Nach den bisherigen Regierungsplänen soll es in Brandenburg künftig neun Kreise und die kreisfreie Stadt Potsdam geben. Bislang gibt es 14 Kreise und vier kreisfreie Städte.

Quelle: dpa

