Gross übernimmt im April Leitung des Historischen Museums

Raphael Gross, designierter Direktor des Deutschen Historischen Museums (DHM) in Berlin, übernimmt am 15. April sein Amt. Gross, Professor an der Universität Leipzig, sei von der Museumsstiftung einstimmig berufen worden, teilte das DHM am Dienstag mit. Der Historiker und Museumsfachmann werde dem Haus Unter den Linden neue Impulse geben, erklärte Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU).

Er wolle das Museum als zentralen Ort für gesellschaftliche Debatten etablieren und die Sammlung weiter ausbauen, erklärte Gross. Der 1966 in Zürich geborene Historiker war von 2001 bis 2015 Direktor des Leo Baeck Instituts in London, von 2007 bis 2015 zugleich Direktor des Fritz Bauer Instituts in Frankfurt/Main. Zwischen 2006 und 2015 leitete er dort das Jüdische Museum. Seit April 2015 war Gross Direktor des Simon-Dubnow-Instituts für Jüdische Geschichte und Kultur sowie Inhaber des Lehrstuhls an der Universität Leipzig.

