dpa

Falscher Tierarzt festgenommen: Mehrere Tiere verendet

Ein vermutlich falscher Tierarzt ist in Berlin- Pankow festgenommen worden. Der 49-Jährige soll sich als Veterinär ausgegeben und über zwei Jahre lang Haustiere behandelt haben - gegen Bezahlung. Es erging Haftbefehl. Aufgrund von Behandlungsfehlern des Mannes seien Katzen und Hunde gestorben, teilte die Polizei in einer gemeinsamen Erklärung mit der Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Angaben, wie viele Tiere verendeten, machten die Behörden nicht. Die Staatsanwaltschaft wirft dem am Montagabend Festgenommenen Betrug und Verstoß gegen die Bundestierärzteverordnung vor.

Letzte Änderung: Dienstag, 28. März 2017 18:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen