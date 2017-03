dpa

Beauftragter untersucht Handeln der Behörden im Fall Amri

In Berlin wird ein Sonderbeauftragter das Handeln der Sicherheitsbehörden und mögliche Fehler vor dem Terroranschlag des Tunesiers Anis Amri auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche untersuchen. Der Berliner Senat beschloss am Dienstag die Berufung eines externen Fachmanns. Nach Informationen verschiedener Medien soll der pensionierte Bundesanwalt Bruno Jost die Position übernehmen. Die Senatsinnenverwaltung wollte dies weder bestätigen noch dementieren. Man sei vom Senat beauftragt, eine geeignete Person zu finden und zu bestellen, hieß es. Seine Arbeit soll der Beauftragte Mitte April aufnehmen.

Nach dem Anschlag mit 12 Toten und 67 Verletzten war deutlich geworden, dass Sicherheitsbehörden vor allem in Nordrhein-Westfalen und Berlin den späteren Attentäter Anis Amri zwar als sogenannten islamistischen Gefährder ansahen und zeitweise auch überwachten. Er wurde aber letztlich weder festgesetzt noch in seine Heimat Tunesien abgeschoben. Am 19. Dezember raste er dann mit einem gekaperten Laster in den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche. Kurz darauf wurde Amri auf der Flucht in Mailand von Polizisten erschossen.

FDP und AfD im Abgeordnetenhaus fordern einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum Fall Amri. Die rot-rot-grüne Koalition war bislang ebenso dagegen wie die CDU, die bis zum Regierungswechsel Anfang Dezember den Innensenator stellte. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) sagte am Dienstag dazu, es gehe darum, bei der Untersuchung jenseits parteipolitischer Debatten schnell voranzukommen, um rasch Lehren ziehen zu können. «Da halten wir den Weg über einen Sonderbeauftragten für den sachgerechteren.»

