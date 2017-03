Mann stirbt bei Unfall im brennenden Auto

Bei einem schweren Verkehrsunfall nahe Wensickendorf (Oberhavel) ist am Dienstag ein Autofahrer ums Leben gekommen. Er kam morgens in einem Kreisverkehr auf der Landstraße 21 zwischen Wensickendorf und Zühlsdorf aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Sein Wagen prallte gegen einen Baum und fing sofort Feuer. Helfer konnten den eingeklemmten Mann zwar aus dem Fahrzeugwrack befreien, er starb jedoch noch am Unfallort. Die Personalien des Toten waren zunächst nicht bekannt.

Letzte Änderung: Dienstag, 28. März 2017 16:00 Uhr

Quelle: dpa

