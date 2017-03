Kulturgroschen für Frankfurter Ex-OB Petra Roth

Die frühere Frankfurter Oberbürgermeisterin Petra Roth (CDU) ist neue Trägerin des Kulturgroschens. Der Deutsche Kulturrat sprach der 72-Jährigen die Auszeichnung für ihr herausragendes kulturpolitisches Engagement zu. Roth habe sich stets für das Thema «Lebenswerte Stadt» und damit für die Kultur als Kernanliegen der Stadtgesellschaft engagiert, hieß es zur Begründung. Die Auszeichnung sollte am Abend in Berlin vergeben werden. Roth war von 1995 bis 2012 Oberbürgermeisterin von Frankfurt am Main, mehrfach amtierte sie auch als Präsidentin des Deutschen Städtetags.

Der Kulturrat ist der Dachverband von rund 250 Bundeskulturverbänden. Frühere Träger seines Preises waren etwa Dirigent Daniel Barenboim, Schriftstellerin Juli Zeh und der frühere Bundestagspräsident Wolfgang Thierse.

Letzte Änderung: Dienstag, 28. März 2017 15:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen