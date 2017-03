27 Angriffe auf religiöse Einrichtungen in Berlin

Im vergangenen Jahr hat es in Berlin 27 Angriffe auf Kirchen, Synagogen, Moscheen und andere religiöse Einrichtungen gegeben. Das geht aus der Antwort des Senats auf eine schriftliche Anfrage der Grünen hervor, die das Abgeordnetenhaus am Dienstag veröffentlicht hat. Aufgeklärt wurde demnach nur ein Fall, in dem ein Mann volksverhetzende Emails an jüdische Einrichtungen schickte. Insgesamt zählte die Polizei im vergangene Jahr 6 Delikte gegen islamische Einrichtungen, 8 gegen jüdische und 13 gegen christliche. Dabei handelte es sich größtenteils um Hetz-Schmierereien an Gebäudewänden sowie per Post oder Email zugestellte Hassbotschaften.

Letzte Änderung: Dienstag, 28. März 2017 13:00 Uhr

Quelle: dpa

