Ibisevic kehrt vorzeitig von Länderspielreise zurück

Vedad Ibisevic ist vorzeitig von seiner Länderspielreise zu Hertha BSC zurückgekehrt und hat am Dienstag am Mannschaftstraining des Berliner Bundesligisten teilgenommen. Der 32 Jahre alte Stürmer verzichtete auf eigenen Wunsch auf das für diesen Dienstag angesetzte Test-Länderspiel der bosnischen Nationalelf gegen Albanien, um sich besser auf das wichtige Bundesliga-Heimspiel am Freitag gegen 1899 Hoffenheim vorbereiten zu können. Auch der Hoffenheimer Ermin Bicakcic durfte vorzeitig abreisen.

Am vergangenen Samstag im WM-Qualifikationsspiel gegen Gibraltar war der Hertha-Kapitän Ibisevic noch für seine Nationalmannschaft aufgelaufen. «Er ist Profi und will etwas erreichen», sagte Hertha-Trainer Pal Dardai, «das ist gut für uns.»

Auf Marvin Plattenhardt muss der Hauptstadtclub gegen Hoffenheim voraussichtlich verzichten. Der Linksverteidiger fehlte auch am Dienstag wegen einer Mittelohrentzündung. «Marvin kann zu 99 Prozent nicht spielen», sagte Dardai. Als Ersatz wolle der Ungar hinten links Maximilian Mittelstädt aufstellen.

John Anthony Brooks trainierte individuell. Wegen eines Infekts war der US-amerikanische Nationalspieler ebenfalls vorzeitig von seiner Länderspielreise nach Berlin zurückgekommen. Der Innenverteidiger solle am Mittwoch wieder ins Teamtraining einsteigen und werde gegen Hoffenheim spielen, sollte er beschwerdefrei bleiben, teilte Dardai mit.

Fraglicher ist hingegen der Einsatz von Salomon Kalou. Nachdem sich der Ivorer im letzten Bundesliga-Spiel beim 1. FC Köln einen Muskelfaserriss zugezogen hatte, absolvierte er am Dienstag ebenfalls eine individuelle Übungseinheit. «Wir wollen bei ihm kein unnötiges Risiko eingehen», sagte Dardai.

