Vogelgrippe abgeschwächt: Sperrbezirke vor Aufhebung

Bei der Geflügelpest in Berlin deutet sich eine Entspannung an. In den vergangenen drei Wochen ist kein Fall mehr nachgewiesen worden, wie die Senatsverwaltung für Verbraucherschutz der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag mitteilte. Zuletzt sei das Vogelgrippe-Virus als Todesursache bei einem Wildvogel am 7. März festgestellt worden.

Die Sperrbezirke in Mitte, Pankow, Tempelhof-Schöneberg und Treptow-Köpenick sollen in Kürze aufgehoben werden. Wenn es keine neuen Nachweise gebe, bleibe Berlin noch bis 6. April Beobachtungsgebiet, hieß es. Auch prüfe die Verwaltung, ob die Stallpflicht für Geflügel aufgehoben werden kann. «Wir befinden uns in Abstimmung mit den Veterinärämtern der Bezirke», sagte der Sprecher der Verwaltung.

Seit Beginn der Geflügelpest Anfang November 2016 waren 60 Fälle gezählt worden. In Berlin waren nur Wildvögel wie Schwäne betroffen, aber kein Hausgeflügel.

Letzte Änderung: Dienstag, 28. März 2017 13:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen