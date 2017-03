Flüchtlinge verlassen Unterkünfte von Berlin Castle

In Berlin verlassen die letzten Asylbewerber Unterkünfte des umstrittenen Betreibers Berlin Castle, ehemals PeWoBe. Bis Mittwoch würden rund 300 Menschen aus zwei Heimen in den Stadtbezirken Pankow (Bühringstraße) und Reinickendorf (Scharnweberstraße) in andere Unterkünfte gebracht, teilte das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten am Dienstag mit. Nicht betroffen sind demnach Flüchtlinge, die bereits einen positiven Asylbescheid in der Tasche haben und deshalb inzwischen vom Jobcenter betreut werden.

Der private Heimbetreiber war zuletzt im Sommer 2016 in die Schlagzeilen geraten: Nach Berichten über Defizite bei der Betreuung von Flüchtlingen sowie interne Mails mit menschenverachtenden Inhalten hatte das Land der Firma gekündigt. Diese betrieb damals in Berlin neun Flüchtlingsunterkünfte mit 3000 Bewohnern und wies die Vorwürfe zurück.

Letzte Änderung: Dienstag, 28. März 2017 11:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen