Schwere Füchse-Aufgabe: «Das wird ein hitziges Spiel»

Die Füchse Berlin peilen beim abstiegsgefährdeten Handball-Club Balingen-Weilstetten den fünften Pflichtspielsieg in Serie an. Zwei Punkte sind nötig, um am Bundesliga-Spitzentrio dran zu bleiben. Nach sieben Siegen aus acht niederlagenlosen Partien wollen die Füchse mehr als die Qualifikation für den EHF-Pokal: Die Protagonisten des Tabellen-Vierten sprechen immer offener von der Champions League. Für die Teilnahme an der Königsklasse wäre Platz zwei nötig, eventuell reicht auch Rang drei.

In Balingen erwartet Füchse-Coach Velimir Petkovic am Mittwoch (20.15 Uhr) eine schwere Aufgabe. «Wenn die gegen uns verlieren, gibt es dort schwarze Wolken. Das wird ein hitziges Spiel in einer kleinen, engen Halle», befürchtet der 60-Jährige. Nationalspieler Paul Drux wird in der Sparkassen-Arena nicht auflaufen. Der linke Rückraumspieler laboriert an einer Ellbogen-Verletzung am Schleimbeutel. Die Füchse gehen von einer Pause von zwei bis vier Wochen aus.

Für die Position auf Rechts-Außen hat Trainer Petkovic die Qual der Wahl. Hans Lindberg ist dort gesetzt, doch auch Mattias Zachrisson spielt auf sehr hohem Niveau. Beim 38:30-Sieg gegen Ribnica war der Schwede mit neun Toren bester Schütze seines Teams. In Balingen wird aber wohl wieder Weltstar Lindberg den Vorzug erhalten. Keine leichte Situation für Zachrisson. Laut Petkovic geht der Nationalspieler damit aber professionell um: «Ich bin begeistert, wie Zacke das annimmt.»

