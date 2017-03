dpa

Senioren verletzt und Uhr geraubt: Tätersuche mit Bildern

Mit Bildern einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach einem Mann, der zwei Senioren ihre wertvollen Armbanduhren geraubt haben soll. Er werde verdächtigt, am 3. September 2016 mit einem Komplizen einen 78-Jährigen in Mitte in einen Fahrstuhl gedrängt und sofort geschlagen zu haben, teilte die Polizei am Dienstag mit. Dann sollen die beiden dem Mann seine Uhr vom Handgelenk gerissen haben, wobei sie ihn an der Hand verletzten. Schon am 29. August soll der Verdächtige am Alexanderplatz die Uhr eines 75 Jahre alten Touristen von dessen Handgelenk gerissen haben, wobei der Mann ebenfalls leicht an der Hand verletzt wurde.

Letzte Änderung: Dienstag, 28. März 2017 11:10 Uhr

Quelle: dpa

