Taxi fährt Fußgängerin an: Kopfverletzungen

Ein Taxifahrer hat in Berlin-Britz eine 31 Jahre alte Fußgängerin angefahren. Die Frau sei nach dem Unfall am Montagabend mit schweren Kopfverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gekommen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Fußgängerin soll die Straße bei Grün überquert haben, als der 41 Jahre alte Taxifahrer sie beim Linksabbiegen erfasste.

Letzte Änderung: Dienstag, 28. März 2017 09:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen