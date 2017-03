dpa

Christian Ulmen: Als Hertha-Fan hat man es schwer

Schauspieler Christian Ulmen (41) ist leidenschaftlicher Fan des Berliner Fußballvereins Hertha BSC - und fühlt sich damit in der Hauptstadt ziemlich allein. Anhänger des gegnerischen Clubs Union Berlin seien in der öffentlichen Wahrnehmung die «Cooleren in der Stadt», beklagte sich Ulmen in der «Bild»-Zeitung vom Dienstag. Sogar andere deutsche Fußballvereine hätten in Berlin einen leichteren Stand als die Hertha: «Als Freiburg-Anhänger oder Nürnberg-Fan kriegst du in jeder Prenzlberg-Bar ein Freibier. Das liegt an den ganzen Zugezogenen, die ihre Vereine mit nach Berlin gebracht haben.»

All das ist für Ulmen kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken - er hat nämlich eine Idee, wie das Image seines Lieblingsclubs verbessert werden könnte: «Wir Herthaner arbeiten daran. Indem wir Kinder kriegen, zum Beispiel, die sehr coole Fans werden.» Möglicherweise kommt es in der nächsten Saison zu einem Aufeinandertreffen der beiden Vereine in der 1. Liga: Union führt derzeit die Zweitliga-Tabelle an, Hertha ist Fünfter im Fußball-Oberhaus.

