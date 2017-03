Schwerlaster auf Stadtring in Brand geraten: Staugefahr

Auf dem nördlichen Berliner Ring ist ein Schwerlaster in Brand geraten. Ursache sei wahrscheinlich ein technischer Defekt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Da für das schwere Fahrzeug zunächst kein geeigneter Abschleppwagen zur Verfügung stand, musste der rechte Fahrstreifen an der Unfallstelle Richtung Barnim gesperrt werden. Die Polizei rechnete am Dienstagmorgen damit, dass der Verkehr noch für mehrere Stunden beeinträchtigt würde. Der Brand war am Montagabend gegen 22 Uhr ausgebrochen, der Fahrer musste mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung ambulant behandelt werden.

Letzte Änderung: Dienstag, 28. März 2017 10:00 Uhr

Quelle: dpa

