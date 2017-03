Rettungswagen verunglückt: sieben Verletzte

Berlin (dpa/bb) - Bei einem Einsatz ist ein Rettungswagen am Frankfurter Tor in Berlin verunglückt. Sieben Menschen wurden verletzt. Das Fahrzeug der Bundeswehr, das am Montag im Auftrag der Berliner Feuerwehr zu einem Krankenhaus fuhr, hatte ein krankes Kind und dessen Mutter an Bord. Die Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Das Fahrzeug war am Abend mit Blaulicht unterwegs, als es mit einem Auto zusammenstieß. Der Rettungswagen kippte um und blieb auf der Seite liegen. Die dreiköpfige Besatzung sowie das Kind wurden leicht verletzt, sagte der Sprecher. Auch der Autofahrer und ein weiterer Verkehrsteilnehmer trugen leichte Blessuren davon. Zuerst hatte die «B.Z.» über den Unfall berichtet.

Die Kreuzung war während der Bergungsarbeiten gesperrt. Auch die Straßenbahn in dem Bereich konnte nicht fahren, weil eine Oberleitung für die Räumungsarbeiten abgeschaltet werden musste, wie der Feuerwehrsprecher sagte. Der Rettungswagen sollte später von einem Kran wieder aufgerichtet werden.

Quelle: dpa

