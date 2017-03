SC Potsdam verpasst Halbfinale nach 1:3 gegen Wiesbaden

Die Volleyballerinnen des SC Potsdam haben den erstmaligen Einzug ins Meisterschafts-Halbfinale verpasst. Im entscheidenden Match des «Best of Three»-Viertelfinales verlor der Hauptrunden-Vierte am Montagabend vor 1522 Zuschauern in der heimischen MBS-Arena gegen den Fünften 1. VC Wiesbaden nach 97 Minuten mit 1:3 (19:25, 25:16, 20:25, 21:25).

Nach den Heimsiegen zuvor - Potsdam gewann den Auftakt mit 3:2, Wiesbaden glich mit 3:0 aus - endete die Serie damit 2:1 für die Hessinnen. Im Halbfinale treffen sie ab 5. April auf Hauptrunden-Sieger Schweriner SC.

Für Potsdam ist mit der Niederlage die Saison als Meisterschaftsfünfter beendet. «Wir haben eine insgesamt starke Saison gespielt, aber im Viertelfinale gegen sehr gut eingestellte Wiesbadenerinnen nur phasenweis Bestform erreicht», resümierte Coach Davide Carli nach seiner ersten Cheftrainer-Saison. Im Duell mit den Hessinnen war die serbische Diagonalangreiferin Marta Drpa überragende Potsdamer Akteurin mit 27 Punkten.

