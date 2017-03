Bestechlichkeit: Ermittlungen gegen Polizisten

Wegen des Verdachts der Bestechlichkeit ermitteln Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt gegen drei Berliner Polizisten. Die zwei 42-jährigen Beamten und ihr 28 Jahre alter Kollege sollen polizeiinterne Informationen an Rauschgifthändler gegeben haben. Als Gegenleistung sollen sie wöchentlich etwa 800 Euro von den mutmaßlichen Händlern im Alter von 36, 40 und 45 Jahren kassiert haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Erklärung am Montag mitteilten. Bei Durchsuchungen in den Wohn- und Büroräumen der Beamten seien umfangreiche Beweismittel gefunden worden. Die Auswertung der sichergestellten Gegenstände dauern an.

Letzte Änderung: Montag, 27. März 2017 18:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen