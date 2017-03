dpa

Kaum freie Stellen für Spargelstecher

Zu Beginn der Spargelsaison scheint es kaum freie Arbeitsplätze für Erntehelfer zu geben. Sechzehn sozialversicherungspflichtige Stellen seien Ende Februar in Brandenburg ausgeschrieben gewesen, teilte die Arbeitsagentur Potsdam am Montag auf Anfrage mit. Darunter fielen nicht nur Helfer bei der Spargelernte, sondern auch Erdbeerpflücker oder Mitarbeiter für andere Hilfsjobs in der Landwirtschaft. Möglicherweise würden viele Stellengesuche nicht bei der Arbeitsagentur gemeldet, weil es sich um Mini-Jobs handele oder bereits bekannte Mitarbeiter aus der Vorsaison eingestellt würden, hieß es. Den offenen Stellen stehen laut Arbeitsagentur 1252 Bewerber gegenüber.

