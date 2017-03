Waldbrandgefahr wegen trockenen Wetters

Fünf Waldbrände hat es dieses Jahr in Brandenburg bereits gegeben. Das Bundesland ist aus mehreren Gründen innerhalb Deutschlands besonders gefährdet.

Potsdam (dpa/bb) - Die Trockenheit sorgt für anhaltende Waldbrandgefahr in Brandenburg. In allen Landkreisen gilt für Dienstag - wie bereits am Wochenende- die Stufe drei (mittlere Gefahr). Das teilte das Umweltministerium am Montag in Potsdam mit. «Das ist für die Jahreszeit schon beachtlich», sagte Ministeriumssprecher Jens-Uwe Schade. Mit jedem Sonnentag steige die Gefährdung, erläuterte der Waldbrandschutzbeauftragte des Landesforstes, Raimund Engel. Jede Sonnenstunde trockne das Gras vom Vorjahr weiter aus. Im Moment mache sich das aber noch nicht über eine höhere Gefahrenstufe bemerkbar.