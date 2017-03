Regierung bleibt bei geplanten Abläufen zur Kreisreform

Die Landesregierung bleibt bei ihren geplanten Abläufen zur Kreisgebietsreform. Das Innenministerium sehe derzeit die Stellungnahmen der Kommunen durch und werde für Ende Mai eine Kabinettsvorlage erstellen, sagte Regierungssprecher Florian Engels am Montag auf Anfrage. Dabei würden auch die übrigen Ressorts wie üblich eingebunden, das Innenministerium bleibe aber federführend.

Zuvor hatte der CDU-Abgeordnete Sven Petke per Twitter erklärt, Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) stünde vor der Entmachtung und es werde erwogen, eine Stabsstelle zur Kreisreform in der Staatskanzlei einzurichten. Vize-Regierungschef Christian Görke (Linke) hatte am Vortag auf einem Parteitag erklärt, Kritik etwa zur Größe des geplanten Lausitzkreises sei bei der Partei angekommen.