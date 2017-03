dpa

Plattenhardt fehlt beim Hertha-Training: Trio zurück

Linksverteidiger Marvin Plattenhardt konnte am Montag nicht am Training seines Fußball-Bundesligisten Hertha BSC teilnehmen. Der Verein teilte am Montag via Twitter mit, dass der Freistoßspezialist krank sei. Der «Kicker» schrieb von einer Mittelohrentzündung. Trainer Pal Dardai konnte zum Wochenstart dafür die Nationalspieler Vladimir Darida (Tschechien), Peter Pekarik (Slowakei) und Valentin Stocker (Schweiz) nach der Rückkehr von ihren Länderspielreisen begrüßen. Mittelfeldspieler Darida hatte bei Tschechiens 6:0-Sieg in der WM-Qualifikation in San Marino zwei Tore erzielt. Der Tabellen-Fünfte empfängt am Freitag (20.30/live Sky) den Vierten 1899 Hoffenheim im Olympiastadion.

Letzte Änderung: Montag, 27. März 2017 17:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen