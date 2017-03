Alleenschutz-Expertin beklagt Widerstand gegen neue Bäume

Der Schutz von Alleen wird aus Sicht des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) nicht immer richtig ernst genommen. Viele Straßenbaubehörden leisteten großen Widerstand gegen das Pflanzen neuer Bäume, kritisierte die Alleenschutz-Expertin des BUND, Katharina Brückmann, am Montag. Bei einer gemeinsamen Pressefahrt mit der Parlamentsgruppe «Kulturgut Allee» und der Alleenschutzgemeinschaft (ASG) wurde auf den drohenden Verlust der kulturhistorisch wertvollen Bäume verwiesen.

Nach Angaben von Brückmann verschwanden allein in Brandenburg in den vergangenen zehn Jahren zwischen 3000 und 4000 Alleebäume jährlich. Lücken müssten eigentlich geschlossen werden, sagte sie. Seit 2009 sei es jedoch nicht gelungen, jährlich 5000 neue Bäume im Land zu pflanzen. Beklagt wurde zudem, dass durch die Bundes-Richtlinie zum passiven Schutz an Straßen kein Wort zum Umgang mit Alleebäumen stehe. Teilweise würden vitale Altbäume wegen dieser Richtlinie gefällt.