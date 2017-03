dpa

Knieverletzung: Union-Mittelfeldspieler Fürstner fällt aus

Zweitliga-Spitzenreiter 1. FC Union Berlin muss auf Mittelfeldspieler Stephan Fürstner verzichten. Wie der Fußball-Verein am Montag mitteilte, muss sich der 29-jährige einem arthoskopischen Eingriff am rechten Knie unterziehen. Über die Dauer der Pause machten die Köpenicker keine Angaben. Vor anderthalb Wochen hatte der Defensivspezialist seinen Vertrag bei Union bis 2018 verlängert. Am Samstag (13.00 Uhr) gastieren die «Eisernen» zum Spitzenspiel beim Bundesliga-Absteiger und Verfolger Hannover 96.

