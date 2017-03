Frau nach Attacke am Alexanderplatz nicht vernehmungsfähig

Nach einem Angriff auf eine 24-Jährige auf dem Alexanderplatz ist das Opfer weiterhin nicht vernehmungsfähig. Das teilte die Polizei am Montag mit. Zum Motiv für die Attacke am frühen Sonntagmorgen konnten die Ermittler nach Angaben einer Sprecherin zunächst nicht sagen. Zwei Männer sollen die Frau, die mit ihrer Lebensgefährtin unterwegs war, angegriffen haben.

Feuerwehr und Polizei waren am Sonntag um etwa 4.50 Uhr wegen einer Körperverletzung in die Panoramastraße am Alexanderplatz gerufen worden. Dort fanden sie die schwer verletzte Frau. Rettungskräfte brachten sie mit Verletzungen an Kopf und Gesicht in ein Krankenhaus. Ihr Zustand sei stabil, hieß es.