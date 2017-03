Angriff Alexanderplatz: Staatsschutz eingeschaltet

Wieder einmal hat es am Alexanderplatz einen gewaltsamen Angriff gegeben. Die Polizei sucht nach dem Täter - und hat den Staatsschutz eingeschaltet.

Berlin (dpa/bb) - Nach dem Angriff auf eine 24-Jährige auf dem Alexanderplatz hat die Berliner Polizei den Staatsschutz des Landeskriminalamtes eingeschaltet. Hintergrund ist ein mögliches homophobes Motiv, wie die Polizei mitteilte. Die Frau, die auf dem zentralen Berliner Platz am frühen Sonntagmorgen mit ihrer Lebensgefährtin unterwegs war, musste wegen schwerer Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Sie befinde sich weiterhin in ärztlicher Behandlung, hieß es am Montagnachmittag. Ihr Zustand sei stabil.