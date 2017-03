Lederer verteidigt Abbau von Volksbühnen-Wahrzeichen

Kultursenator Klaus Lederer (Linke) hat den geplanten Abbau des Wahrzeichens der Berliner Volksbühne unter dem scheidenden Intendanten Frank Castorf verteidigt. Das Theater habe nicht nur das Nutzungsrecht an dem legendären Rad, sondern sei auch der Eigentümer des «konkreten Blechgegenstands», sagte Lederer am Montag im Kulturausschuss des Abgeordnetenhauses. Die Volksbühne sei deshalb befugt, über den Verbleib des Wahrzeichens zu entscheiden.

Lederer sagte, er halte diese Entscheidung für legitim. Von interessierter Seite sei so oft ein Ende der Ära Castorf gefordert worden, dass man nun ruhig auch ein Zeichen setzen dürfe, so der Senator. Als Rechtsaufsicht habe sein Haus aber Interesse daran, dass das Rad nicht auf Nimmerwiedersehen verschwinde. Er werde sich deshalb für eine Aufnahme in das Stadtmuseum einsetzen.