Hoppegarten: Vier Europa-Gruppen-Rennen bilden Höhepunkte

Bei der kommenden Pferdesport-Saison auf der Galopprennbahn Hoppegarten ragen vier Veranstaltungen der Europa-Gruppe heraus. Das Wochenende am 12. und 13. August stellt den Höhepunkt des Rennjahres 2017 bei einem der führenden Veranstalter für Vollblutpferde dar: Beim zweitägigen Grand-Prixfestival geht es um den mit 175 000 Euro dotierten 127. Longines Großen Preis von Berlin. Los geht es am 2. April mit dem Preis des Gestütes Röttgen - ein sich immer stärker profilierendes Zuchtrennen.

In diesem Jahr ist für Rennbahn-Eigentümer Gerhard Schöningh noch ein weiteres, sportfernes Event von Bedeutung. «Wichtig sind auch Veranstaltungen jenseits des Rennen», sagte der seit zehn Jahren im Amt befindliche Initiator. Am 9. und 10. September findet das von Berlin verlegte Lollapalooza-Musikfestival auf der Anlage in Hoppegarten statt.

Zudem hat die Steherprüfung um das Comer Group International 46. Oleander-Rennen am 14. Mai eine wichtige Aufwertung erhalten und ist in die Gruppe II aufgestiegen. Stimmungsvoller Abschluss des Rennjahres ist der 27. Preis der deutschen Einheit am 3. Oktober. Auf der 1868 eröffneten Turfanlage am Rande Berlins werden gegenwärtig 117 Rennpferde vorbereitet. Erfolgreichster Trainer ist Roland Dzubasz mit bereits zwölf Siegen in Rennen der Europa-Gruppe. 41 Pferde stehen in seinem Rennstall, darunter zwölf des Erfolgsgestütes Auenquelle. Auf jeweils 20 Pferde können sich die Trainer Eva Fabianova und Uwe Stech stützen.