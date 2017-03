Millionenschwere Goldmünze aus Bode-Museum gestohlen

Riesencoup auf der Berliner Museumsinsel: Einbrecher erbeuten eine 100-Kilo schwere Goldmünze. Beim Millionen-Diebstahl können die Täter offenbar unbehelligt in das Münzkabinett eindringen.

Berlin (dpa) - Eine Münze so schwer wie vier Zementsäcke und ungefähr so groß wie ein Autoreifen: Bei einem spektakulären Millionencoup auf der Berliner Museumsinsel haben Diebe in der Nacht zu Montag eine kanadische Goldmünze mit einem geschätzten Materialwert von 3,8 Millionen Euro gestohlen. Die 100 Kilo schwere und 53 Zentimeter große «Big Maple Leaf» mit dem Bild von Königin Elizabeth II. hat einem Nennwert von einer Million kanadischer Dollar (700 000 Euro).