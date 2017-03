Potsdam: Jüdische Gemeinden gründen Arbeitsgemeinschaft

Nach jahrelangem Tausziehen um den Neubau einer Synagoge in Potsdam gibt es eine Einigung zwischen zwei der drei jüdischen Gemeinden: Die Jüdische Gemeinde und die Synagogengengemeinde hätten sich auf ein Konzept geeinigt und wollten das Gemeindezentrum als Bauherr selbst in Angriff nehmen, sagte der Vorsitzende des Synagogen-Fördervereins, Ulrich Zimmermann, am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Die beiden Gemeinden wollen am Donnerstag eine Arbeitsgemeinschaft gründen. Dazu sei auch die Gesetzestreue Gemeinde als dritte jüdische Gemeinschaft der Landeshauptstadt eingeladen.

Letzte Änderung: Montag, 27. März 2017 12:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen