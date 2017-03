dpa

Rentnerin getötet: 32-Jähriger wegen Mordes verurteilt

Nach dem Mord an einer Seniorin ist ein 32-Jähriger vom Landgericht Cottbus zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass er Anfang Januar 2015 aus Geldsorgen eine 70 Jahre alte Frau in ihrer Senftenberger Wohnung umgebracht hat.

Die Indizienlage spreche klar gegen den Angeklagten, betonte am Montag der Vorsitzende Richter Frank Schollbach. Er habe sich wegen seiner Spielsucht von der 70-Jährigen Geld borgen wollen. Als sie ihm nichts geben wollte, habe er das Opfer mit Kabelbindern gefesselt und mit einem Klebeband den Mund verklebt, erklärte Schollbach. Als er nicht genug Verwertbares fand, habe er der Frau die Kehle durchgeschnitten.

Mit dem Urteil folgte das Gericht im Wesentlichen den Forderungen der Staatsanwaltschaft, die wegen Mordes eine lebenslange Freiheitsstrafe verlangte. Die Verteidigung hatte auf Freispruch plädiert. Ihr Mandant hatte die Tatvorwürfe zurückgewiesen.

