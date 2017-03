BR Volleys rechnen mit Halbfinal-Spannung gegen Frankfurt

Bei den BR Volleys herrschte auf der über 700 Kilometer langen Bus-Heimfahrt nach Berlin gute Laune. Trainer Roberto Serniotti hatte seine Spieler nach dem 3:0-Sieg beim TV Bühl am Sonntag, gleichbedeutend mit dem vorzeitigen Einzug ins Playoff-Halbfinale, mit zwei trainingsfreien Tagen belohnt. Erst am Mittwoch beginnt die Vorbereitung auf die nächsten schweren Aufgaben.

Am 5. April steht in Berlin das Hinspiel gegen Dynamo Moskau in der Top-6-Runde der Champions League auf dem Programm. Drei Tage danach folgt ebenfalls daheim die erste Halbfinal-Partie um die deutsche Meisterschaft gegen die United Volleys RheinMain. «Das wird eine spannende Serie», prognostiziert Volleys-Mittelblocker Felix Fischer.

Ursprünglich sollte das Halbfinale in einer Serie «Best of five» entschieden werden. Weil aber sowohl die Berlin Volleys in der Champions League als auch die Frankfurter im CEV-Pokal noch auf europäischer Ebene beschäftigt sind, kommt es zu Terminengpässen. Die Serie wurde deshalb auf maximal drei Partien verkürzt. Dreimal sind sich die Berlin Volleys und die RheinMain Volleys in dieser Saison schon begegnet, jedes Mal siegte der Hauptstadtclub mit 3:1.

Rechtzeitig zum Endspurt in der Meisterschaft zeigten sich die Berlin Volleys in Bühl auch in der Annahme, gewöhnlich ihre Schwachstelle, erheblich verbessert. Ruben Schott wehrte 72 Prozent der Bälle ab, Libero Luke Perry kam auf 69 Prozent. «Wir haben viele Punkte gemacht nach guten Abwehraktionen», lobte Diagonalangreifer Paul Carroll, der seinerseits zu Bestform auflief. Der Australier holte allein 17 Punkte. «Wir waren insgesamt sehr konzentriert und haben unsere Möglichkeiten gut genutzt», urteilte Carroll.

Letzte Änderung: Montag, 27. März 2017 11:40 Uhr

Quelle: dpa

