Die Netzhoppers haben ihr Saisonziel erreicht

Dem Ausscheiden im Playoff-Viertelfinale der Volleyball-Bundesliga trauerten die Netzhoppers aus Bestensee nicht lange nach. «Wir haben unser Saisonziel erreicht», stellte Trainer Mirko Culic fest und erklärte: «Wir wollten unter die ersten Acht, das haben wir geschafft.» Im Viertelfinale hatten sich die Brandenburger gegen den Rekordmeister und aktuellen Pokalsieger VfB Friedrichshafen teilweise heftig gewehrt.

Jetzt beginnt für die Vereinschefs die heiße Phase. «Wir müssen die Saison kurz sacken lassen, uns dann sammeln und zusehen, dass wir die Lizenzbedingungen erfüllen», sagte Vereinspräsident Hans-Jochen Rodner. Jahr für Jahr haben die Netzhoppers das Problem, einen Etat auf die Beine zu stellen, der sie in der Bundesliga konkurrenzfähig macht. Diesmal ist Rodner guter Dinge, denn: «Wir haben bei unseren Bemühungen um Sponsoren nie nachgelassen, eher noch zugelegt.» Vorrangiges Ziel sei es, «gerade unsere jungen Spieler wie Daniel Heinecke, Paul Sprung und Theo Timmermann zu halten».

Ihren Urlaub antreten können die Spieler noch nicht. Die Mannschaft absolviert in den kommenden Wochen ein reduziertes, lockeres Trainingsprogramm und trifft am 26. April im Berliner Sportforum noch in einem Testspiel auf die deutsche Junioren-Nationalmannschaft. «Erst danach ist Schluss», sagte Chefcoach Culic.